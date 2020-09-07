بناء الشخصية القيادية في اجتماع هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام

عقدت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام اجتماعها في مبنى القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي تحت عنوان “بناء الشخصية القيادية” حيث عرض الرفيق عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب الإعداد والثقافه والإعلام د. مهدي دخل الله في تقرير موجز أهم النقاط عمّا تم إنجازه في النصف الأول من العام من خطة المكتب المركزي، كما ناقش التوجهات الرئيسة في الحزب حول تعميق الديمقراطية الداخلية والاهتمام بالبعد الاجتماعي وتطوير الطاقات البشرية المتمثلة بالكوادر الحزبية.

كما تحدث الرفيق عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع اللواء ياسر الشوفي عن مشروع استبيان آراء الرفاق الأعضاء العاملين في الحزب حول تجربة الاستئناس الحزبي؛ التي أجراها الحزب مؤخراً لتحديد مرشحيه لمجلس الشعب، حيث ناقش الرفاق المسائل المتعلقة بهذا الاستبيان وطرق تنفيذه في القاعدة الحزبية الواسعة.

ثم بحث اجتماع هيئة المكتب القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وقدم الرفاق معاون وزير الإعلام أحمد ضوا ومعاون وزير الأوقاف د. نبيل سليمان ومعاون وزير الثقافة توفيق الإمام مداخلاتهم حول مجال عمل وزاراتهم وأجابوا على استفسارات الرفاق المشاركين في الاجتماع.

وأثناء المناقشات تم التأكيد على عده أمور منها ما يتعلق بتطوير نشاط الإعداد والثقافة والإعلام، وكذلك موضوع الاستمرار في بناء الكادر المتميز وتطوير قنوات التواصل مع المجتمع، وأخذ موضوع تعزيز الديمقراطية الداخلية في الحزب وتوسيع مبادرات الرفاق في الفروع حيزاً كبيراً من النقاش. كما استعرض الاجتماع ماقامت به الفروع من مبادرات متميزة سواء في الإسهام بمكافحة جائحة كورونا أو في العمل الاجتماعي بأشكاله المختلفة.

وشدد الاجتماع على أهمية الحياة الداخلية للحزب بجميع مكوناتها وعناصرها وفق توجهات الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.