“قسد” العميلة تحاصر قرية التروازية وتسرق ممتلكات قاطني مخيم الهول

واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي جرائمها بحق الأهالي في منطقة الجزيرة، حيث حاصرت قرية التروازية بريف الرقة الشمالي، التي قام أهلها الأحد بطرد مسلحي الميليشيا من قريتهم.

وذكرت مصادر محلية في الرقة أن ميليشيا “قسد” أرسلت تعزيزات عسكرية، بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي، إلى محيط قرية التروازية الواقعة على الطريق الدولي وقامت بمحاصرتها للضغط على الأهالي، الذين خرجوا الأحد في مظاهرات احتجاجية بعد استشهاد مدنيين اثنين برصاص الميليشيا، وحذرت من إمكانية اقتحام ميليشيا “قسد” القرية ونهب منازل المواطنين الرافضين وجود الميليشيا في قريتهم.

وفي ريف الحسكة اقتحمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” مخيم الهول بحثاً عمن تسميهم “مطلوبين” وقامت بنهب ممتلكات القاطنين في القسم السابع من المخيم، والذين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والاحتياجات الصحية الأساسية، الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة صحية في المخيم.

وفي ريف تل براك داهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” عدة منازل بحثاً عن مسلحين فروا من صفوفها مؤخراً بعد تصاعد الهجمات ضدهم في الآونة الأخيرة ومقتل العشرات منهم على أيدي مجهولين.

وتشهد منطقة الجزيرة حملات دهم واختطاف من قبل مسلحي ميليشيا “قسد”، بدعم وتغطية من قوات الاحتلال الأمريكي، في محاولة لترهيب الأهالي والضغط عليهم لترك منازلهم تمهيداً لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة في سياق المخطط الأمريكي الذي يستهدف وحدة سورية وأراضيها.

مقتل ستة من عملاء “قسد”

في المقابل، تتواصل العمليات ضد مسلحي مليشيا “قسد”، المرتهنة للاحتلال الأمريكي، حيث قتل 6 منهم جراء هجمات متفرقة على محاور تحركاتهم في أرياف الرقة والحسكة ودير الزور.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” قتلا جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة عين عيسى وانفجار عبوة ناسفة بسيارة ذخيرة على التوالي قرب بلدة تل السمن بريف الرقة الشمالي.

وذكرت المصادر أن هجوماً بعبوة ناسفة نفذه مجهولون استهدف سيارة عسكرية لميليشيا “قسد” في بلدة العزبة شمال شرق دير الزور ما أدى إلى مقتل اثنين من مسلحي الميليشيا.

وفي ريف الحسكة لفتت المصادر إلى أن مسلحين اثنين آخرين من ميليشيا قسد لقيا مصرعهما جراء هجوم شنه مجهولون على سيارة عسكرية على الطريق الخرافي جنوب الحسكة.

في سياق متصل، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي معدات عسكرية ومواد لوجستية إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية في قرية السويدية أن الاحتلال الأمريكي أدخل رتلاً مكوناً من 20 آلية من شاحنات وبرادات وناقلات برفقة عدد من المدرعات العسكرية نوع (همر) عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى مطار الجفال في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

الاحتلال التركي يدمّر عدداً من التلال الأثرية في حوض البليخ

بالتوازي، أقدمت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية على جرف عدد من التلال الأثرية في حوض البليخ في محافظة الرقة ضمن مخططها الساعي لتخريب وسرقة المواقع والأوابد الأثرية السورية في محاولة منها لطمس الهوية السورية للمنطقة وإرثها الحضاري.

وذكر مدير الآثار والمتاحف الدكتور محمود حمود أن جرائم قوات الاحتلال التركي ضد التراث السوري شملت في شهر واحد تجريف عدد من المواقع منها حمام التركمان وتل صهيلان وتل اسود وتل جطل.

وقال حمود إن قوات الاحتلال التركي تقوم بتخريب ممنهج لهذه المواقع الأثرية المهمة وتدميرها ونهب الآثار الموجودة فيها لطمس هويتها الحضارية السورية.

ودعا مدير عام الآثار والمتاحف الجهات الدولية المتخصصة للمساعدة في إيقاف هذه الأعمال الإجرامية من قبل الاحتلال التركي الذي يرتكب أعمالا همجية بحق الآثار وضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية هذه المواقع الأثرية المهمة التي تعود إلى الألفين السابع والثامن قبل الميلاد.