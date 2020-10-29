مقتل مسلح من “قسد” في عين عيسى ومداهمات للعملاء في الحوايج ومخيم الهول

نفذت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات جديدة في ريفي دير الزور والحسكة واختطفت عددا من المدنيين في إطار ممارساتها العدوانية الرامية إلى إرهاب المواطنين وكم أفواههم ومعاقبتهم لخروجهم بمظاهرات تطالب برحيلهم عن المنطقة مع داعميهم من قوات الاحتلال الأمريكي.

ففي ريف دير الزور الشرقي ذكرت مصادر أهلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد اقتحمت بلدة الحوايج وطوقت عددا من المنازل فيها وداهمتها وسط إطلاق نار كثيف لترهيب الأهالي واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم مكبلين إلى جهة مجهولة.

ومن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي أفادت مصادر محلية بأن عمليات اختطاف جديدة نفذتها ميليشيا قسد التي تسيطر على المخيم بعد مداهمة عدد من أقسامه.

ميدانياً أيضاً، وفي إطار الهجمات التي تستهدف ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي قتل أحد مسلحيها بانفجار لغم زرعه مجهولون في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحا من ميليشيا (قسد) قتل أثناء قيامه بأعمال الحراسة في إحدى النقاط التابعة للميليشيا نتيجة انفجار لغم زرعه مجهولون في محيط بلدة عين عيسى أقصى الريف الشمالي للرقة.