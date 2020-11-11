تسديد أقساط الافتراضية بريدياً

طرطوس- لؤي تفاحة

كشف سامي علي، مدير بريد طرطوس “للبعث”، أنه بإمكان الطلاب المسجلين في الجامعة الافتراضية تسديد أقساط الجامعة من خلال فرع المؤسسة العامة للبريد، مشيراً إلى أن مكاتب الفرع منتشرة في مناطق: الشيخ بدر، وبانياس، والمشتى، وصافيتا، وغيرها، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق تطوير للخدمات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين، بما فيهم شريحة الطلاب، إلى جانب خدمات تأمين وصول رواتب متقاعدي مؤسستي التأمينات والتأمين والمعاشات، والحصول على وثيقة غير موظف، وخلاصة السجل العدلي “غير محكوم”، والحوالات المالية الفورية والعادية، والرسائل البريدية، ووثائق الأحوال المدنية، وبيع بطاقات اليانصيب، وصرف قيمة الجوائز، وخدمات البريد العاجل، وهناك خطة لتقديم خدمات جديدة مطلع العام القادم .