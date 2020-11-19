زراعة حلب تكمل تحضيراتها للموسم الجديد

حلب- حسناء الملحم

أنجزت مديرية الزراعة كافة تحضيراتها وخططها للموسم الزراعي الجديد، بالتنسيق مع اللجنة الزراعية الفرعية، والجهات المعنية حددت خطواتها القادمة، بما في ذلك تأمين كافة احتياجات العملية الزراعية من بذار وأسمدة ومحروقات، وتوفير السبل الكفيلة بتمكين المزارعين والفلاحين من زراعة أراضيهم بالمحاصيل الاستراتيجية، وأوضح مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني أن توجّه المديرية خلال الموسم الجديد هو زيادة مساحات زراعة القمح في ريف حلب الشرقي التي تعرّضت لأضرار بالغة جراء الإرهاب، بما في ذلك الحرق المتعمد للأراضي، وسرقة محصول القمح من قبل العصابات المسلحة، مبيّناً أن مساحات القمح في ريفي حلب الجنوبي والغربي المضافة إلى الخطة تم إدخالها في الإنتاج هذا العام، لافتاً إلى أن مساحة محاصيل الشعير في مناطق الاستقرار الأولى والثانية التي تبلغ حوالي 45 ألف هكتار سيتم تحويلها لزراعة القمح بهدف زيادة الإنتاج هذا الموسم، لتصبح كامل المساحة المخطط لزراعتها بمحصول القمح 204 آلاف هكتار، أي بزيادة 95 ألف هكتار عن الموسم الماضي، وحسب ما أفاد به مدير الزراعة سيتم توزيع المساحات المحصولية للمساحات البعلية ولمحاصيل الخضار الشتوية وفق الخطة المقررة (185426) هكتاراً لمحصول القمح، و398203 هكتارات لمحصول الشعير، و68607 هكتارات للبقوليات الغذائية، و1360 هكتاراً محاصيل علفية (بقولية ورعوية)، و36400 هكتار للمحاصيل الطبية والعطرية، أما المساحات المحصولية للمساحات البعلية ومحاصيل الخضار الصيفية فستتم زراعة حوالي 1493 هكتاراً للمحاصيل الصيفية المختلفة، و39 هكتاراً للمحاصيل الزيتية، و1739 هكتاراً للخضار الصيفية المختلفة، و64592 هكتاراً مساحة أراض بور، وبالنسبة للأراضي المروية تم إقرار زراعة 155994 هكتاراً من محصول القمح، و525 هكتاراً لمحصول الشعير، و7611 هكتاراً للبقوليات الغذائية، و5356 هكتاراً للمحاصيل العلفية (بقولية ورعوية)، و5 هكتارات للشوندر الخريفي والشتوي، و4574 هكتاراً للبطاطا الربيعية، و1440 للخضار الشتوية المختلفة، و25 هكتاراً للمحاصيل الطبية والعطرية، و485 هكتاراً للمحاصيل الشتوية المختلفة.

أما فيما يخص زراعة المحاصيل والخضار الصيفية فقد أقرت الخطة زراعة مساحة 11322 هكتاراً لمحصول القطن، و5 هكتارات للتبغ، والبطاطا الصيفية والشوندر الربيعي للمحاصيل الزيتية، و20 هكتاراً للمحاصيل العلفية (بقولية ورعوية)، و663 هكتاراً محاصيل صيفية مختلفة، و25 هكتاراً للمحاصيل الطبية والعطرية، و2862 هكتاراً للخضار الصيفية المختلفة.

وحول زراعة محاصيل الخضار التكثيفية، حددت الخطة زراعة 4370 هكتاراً للبطاطا الخريفية، و20200 هكتار للمحاصيل العلفية (بقولية ورعوية)، و5015 هكتاراً محاصيل زيتية، و1130 هكتاراً للخضار الصيفية التكثيفية، و465 هكتاراً للخضار الشتوية التكثيفية، و6000 هكتار محاصيل صيفية تكثيفية مختلفة.