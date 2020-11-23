اعتماد الفرز الكتروني أبرز مطالب فرع الحسكة من عملية الاستئناس

الحسكة – اسماعيل مطر:

عقدت قيادة فرع الحزب في الحسكة جلسة حوارية حول تجربة الاستئناس الحزبي المتعلق بالدور التشريعي الثالث، حيث أكد الرفيق تركي حسن أمين فرع الحزب بالحسكة أن عقد هذه الجلسات تأتي ضمن خطة القيادة المركزية التي وضعتها للوقوف على نتائج الاستئناس الحزبي السلبية وتلافيها مستقبلاً، والايجابية لتعميقها وتطويرها للوصول بعملية الاستئناس إلى نتائج تلبي رغبة وطموحات الرفاق في القيادات الحزبية المتسلسلة، مشيراً إلى أن الاستحقاق الذي أجراه الحزب خلال المرحلة الماضية حقق حراكاً حزبياً وشعبباً ورسالة للداخل والخارج على استمرارية الحياة الديمقراطية في سورية، وأضاف: إن الانتخابات بحاجة إلى ثقافة ووعي كبيرين حتى نتمكن من التخلص من الأمراض التي ترافق الانتخابات منها الأمراض المجتمعية والابتعاد عن تغليب حالة الأنا الشخصية على المصلحة العامة بدلاً من اختيار الأكفء مهنياً وعلمياً وعملياً وأكثر عطاء في العمل في تقديم الخدمات للأخوة المواطنين وفي جميع مفاصل الدولة.

بدوره أكد اللواء غسان خليل محافظ الحسكة على ضرورة وأهمية أن يكون عضو مجلس الشعب منتخباً كي يمثل جميع الشرائح المجتمعية رغم وجود عدداً من الملاحظات العامة على عملية الاستئناس السابقة.

وتركزت مناقشات الجلسة الحوارية عددا من المواضيع والقضايا التي اتسمت بالصدق والشفافية والشعور العالي بالمسؤولية ومنها ضرورة توعية الرفاق لاختيار العنصر الشبابي ليس للسن فقط بل الخبرة، وتوسيع دائرة مشاركة المرأة وإجراء الاستئناس على مرحلتين الشعب والفرع بدءاً من الفرق الحزبية وانتخاب كل شعبة أعضاؤها حسب عدد الفرق وعدد الجهاز وألا تقبل طلبات الترشح إلا عن طريق الفرقة من خلال اعتماد معيار حضور الاجتماعات واعتبار ذاك شرطاً من شروط القبول وأيضا العمل على إقامة ندوات ومناظرات للجهاز للتعريف بالمرشحين بشكل جيد، وإقامة ندوات لذوي الكفاءات ومعرفة سيرتهم الذاتية حتى لا نترك فرصة لأصحاب المال للنجاح على حساب الكفاءات واعتماد آلية للفرز الكترونية بحيث يوفر الوقت والجهد على الجهاز الحزبي.