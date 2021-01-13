الصين تبني حاملة طائرات ثلجية

عرض التلفزيون الصيني فيلماً قصيراً يروي قصة حاملة طائرات بناها المتحمسون الصينيون من الثلج في هاربين الصينية خلال ثلاثة أسابيع، وجاء في الفيلم أن فريقاً يضم 19 شاباً صينياً بنوا من الثلج سفينة حربية بلغ طولها 50 متراً، وعرضها 10 أمتار، وارتفاعها 10 أمتار، وتعتبر نموذجاً تقريبياً من سفينة “لياؤولين” الحربية الصينية، كما أنهم استطاعوا نحت أمواج بحرية ثلجية قبالة مقدمة السفينة.

يذكر أن “لياؤولين” هي حاملة الطائرات “فارياغ” التي لم يكمل الاتحاد السوفييتي بناءها في أوكرانيا، وباعتها الأخيرة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي للصين التي استطاعت إكمال بنائها لتدخل الخدمة في البحرية الصينية عام 2012.