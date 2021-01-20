خطط وجبهات عمل للسورية للشبكات ومشاريع بـ 14 ملياراً

دمشق- محسن عبود

استطاعت فروع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) في المحافظات تحقيق الخطة الموضوعة لها لعام 2020، حيث بلغ مجموع الأعمال المخططة للشركة حوالي /7.5/ مليار ليرة، بينما بلغ إنجاز الشركة حوالي /8/ مليارات ليرة، بحيث وصلت نسبة التنفيذ في الأعمال إلى 107%.

وأمل أحمد عثمان الطالب مدير عام الشركة بزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة خلال العام الحالي /2021/ من خلال زيادة جبهات العمل والمشاريع التي تم التعاقد عليها، والتي سيتم التعاقد عليها لاحقاً مع الجهات العامة، وتتمثّل المشاريع التي تنفذها الشركة في مجال أعمال الشركة واختصاصها في مجال أعمال الإنارة والتغذية الكهربائية وشبكات التوتر.

وبيّن الطالب أن خطة الشركة للعام الحالي بلغت /10,5/ مليار ليرة، مبيّناً أنه من خلال العقود التي تم توقيعها حالياً، والموقعة مع نهاية العام الماضي، ارتفعت الخطة لتصبح أكثر من /14,5/ مليار ليرة حتى تاريخه.

ولفت مدير الشركة إلى أنه ستتم متابعة البحث عن جبهات عمل جديدة، وأن الشركة حريصة على تنفيذ كافة العقود وفق الخطة الموضوعة، والمواصفات الفنية، والمعايير المطلوبة، وأشار إلى أنه تتم دراسة ترميم الكوادر الفنية والإدارية بعناصر شابة واختصاصية لسد النقص الحاصل في اليد العاملة، وخاصة الخبيرة منها، كما تقوم الشركة بالمحافظة على آلياتها من خلال الصيانات والإصلاحات اللازمة والضرورية في الوقت الحالي، ريثما يتم رفد الشركة بآليات حديثة ومتطورة، خاصة الآليات الثقيلة، بما ينعكس إيجاباً على الطاقة الإنتاجية للشركة، والسرعة في إنجاز المشاريع المتعاقد عليها مع جميع الجهات.