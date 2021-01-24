استشهاد وإصابة 13 عسكرياً باعتداء إرهابي استهدف حافلة على طريق دير الزور تدمر

استشهد 3 عسكريين وأصيب عشرة آخرون بجروح جراء تعرض حافلة نقل على طريق دير الزور تدمر لاعتداء من قبل مجموعات إرهابية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح أنه “حوالي الساعة الواحدة وأربعين دقيقة من ظهر اليوم تعرضت حافلة تقل عسكريين على طريق دير الزور تدمر في منطقة المالحة الشولا لإطلاق نار من جنوب الطريق من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف ما أدى الى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح عشرة آخرين”.

وتتكرر هذه الاعتداءات على حافلات النقل على طريق دير الزور تدمر من قبل مجموعات إرهابية تنطلق من منطقة سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي بمنطقة التنف والتي توفر الحماية والدعم لتلك التنظيمات الإرهابية.

في الأثناء، واصلت قوات الاحتلال الأمريكي خرق القوانين الدولية، حيث ذكرت مصادر محلية من قرية السويدية في ناحية اليعربية أقصى ريف الحسكة الشرقي أن قافلة من 45 شاحنة مغطاة وأخرى براد وعدد من الصهاريج محملة بمعدات ومواد لوجيستية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخلت ظهر اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي قادمة من الأراضي العراقية لدعم قواعدها العسكرية الموجودة في منطقة الجزيرة السورية.

وفي إطار الاستمرار في سرقة الثروات السورية وتهريبها، لفتت المصادر إلى أن نحو 70 شاحنة وصهريجا وشاحنة تبريد للاحتلال الأمريكي ترافقها عدد من السيارات العسكرية التابعة لميليشيا “قسد” خرجت عبر المعبر ذاته محملة بكميات كبيرة من النفط والقمح السوري المسروقة لبيعها وزيادة الدعم للمجموعات المسلحة التي تأتمر بأمرها وتنفذ أجنداتها في المنطقة.

وأدخلت قوات الاحتلال الامريكي السبت قافلة من 16 شاحنة محملة بالأسلحة والمواد اللوجستية إلى قاعدته العسكرية في حقل كونيكو شمال شرق دير الزور.