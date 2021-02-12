مصر اليونان قبرص: إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية يحفظ سيادتها

جدد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية يحفظ سيادتها وسلامة أراضيها.

وأكد الوزراء في بيان إثر محادثات في العاصمة اليونانية أثينا أمس نشر اليوم على التزامهم بوحدة واستقلال وسيادة سورية وسلامة أراضيها ودعمهم الحثيث لتسوية سياسية دائمة للأزمة فيها وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

كما أكد الوزراء على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي وذلك في إشارة إلى سياسات النظام التركي في هذا الخصوص.