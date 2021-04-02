رئاسة مجلس الوزراء – وزارة المالية

جامعة دمشق – كلية الاقتصاد

زوجة الفقيد: فلك السقال

أبناء الفقيد: الدكتور سليم وطارق المهايني

بنات الفقيد: سوزان وريما المهايني

أشقاء الفقيد: عدنان وهيثم ومحي الدين

شقيقات الفقيد: مريم وهيفاء المهايني ورجاء وفادية وسمر محي الدين

أحفاء الفقيد: خالد وفلك وبشرى وهيا وكريم وشام المهايني والدكتور هاشم والدكتور سارة ومارية الخباز والدكتور عادل والمهندس خالد ولين السقال.

أبناء أشقائه: محمد مصطفى وفراس وعمر محي الدين

أبناء شقيقاته: المهندس غسان والمهندس سامر الخباز ونور وهشام وعبد الرحمن داود وزياد وزاهر وأمير الحافظ

أبناء أعمامه: الدكنور فؤاد والموحوم الدكتور أكرم والمرحوم حسني والدكتور مأمون والمرحوم نذير والمرحوم ثابت المهايني.

أبناء أخواله: المهندس عماد وجهاد وإياد ورئد وأسامة عرمان وموفق ونادر وظافر وناظم وعبد الجليل زغلولة

أبناء خالاته: سمير ووليد وعبد الرزاق وجمال محي الدين وياسر وزهير وعدنان الطير

أنسباء الفقيد: المهندس عدنان خباز والمهندس محمد السقال

أصهار الفقيد: المرحوم هاشم الخباز وأحمد دادو والمرحوم طاق الحافظ وسمير محي الدين والمرحوم موفق الجعفري

أشقاء زوجته: المهندس عادل وجمال وعماد والمهندس زياد وجهاد والمهندس عبد الناصر السقال

وعموم آل المهايني والسقال وعرمان والخباز وزغلولة ومحي الدين والحافظ ودادو والجعفري والطباع والنحلاوي وعبد العال وكولكجي ومطيط وعجاج

ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضائه تعالى وقدره وفاة فقيدهم الغالي

عميد أسرتهم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج الأستاذ الدكتور

محمد خالد بن سليم المهايني

وزير المالية السابق

الذي وافته المنية مساء يوم الخميس الواقع في 18 شعبان 1442 الموافق 1 نيسان 2021 وسيشيع جثمانه الطاهر من داره الكائنة في المزة حيث يصلى عليه عقب صلاة ظهر يوم الجمعة الموافق 2 نيسان 2021 في جامع الأكرم بالمزة ثم يوارى الثرى في مقبرة باب الصغير (آل البيت)

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

تقبل التعازي للرجال بصالة الحسن الكائنة في أبو رمانة خلف فندق داماروز يومي السبت والأحد 3 و 4 نيسان من الساعة ( 5.30 حتى 7.30) مساء وللنساء هاتفياً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وقراءة سورة الفاتحة لروحه الطاهرة والدعاء للفقيد بالرحمة