ضبط محطة محروقات تتاجر بطرق غير مشروعة

حماة- حسان المحمد

نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة 58 ضبطاً متنوعاً، شملت مخابز بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز التمويني، ومعتمدين بمخالفات بيع ربطات الخبز التمويني بسعر زائد والتلاعب بمخصصات المواطن عبر البطاقة الإلكترونية، وإنتاج خبز تمويني سيئ الصنع، وعدم التقيّد بمواعيد عمل المخبز التمويني.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود أنه تمّ تنظيم ضبوط بحق محطة محروقات بمخالفة المتاجرة بالمحروقات بطريقة غير مشروعة بكمية 3600 ليتر بنزين و5500 ليتر مازوت، وضبوط بحق أشخاص بمخالفة المتاجرة بالبنزين بطريقة غير مشروعة، وتمّ توقيف المخالفين وإحالتهم إلى القضاء مباشرة.

كما تمّ تنظيم 24 ضبطاً متنوعاً بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تداول الفواتير، إضافة إلى سحب 11 عينة لمواد غذائية وغير غذائية لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، وإغلاق أربعة محلات لضبطها بمخالفات جسيمة.