استزراع 181 حوض سقاية بأسماك الكارب

حماة- حسان المحمد

تابعت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية استزراع الإصبعيات السمكية في محافظة حماة، حيث وزعت (13000) إصبعية من أسماك الكارب العام على (130) مزرعة أسرية للمزارعين في المحافظة ومنطقتي الغاب ومصياف.

يأتي ذلك تنفيذاً لمصفوفة تطوير قطاع الثروة السمكية في سورية، وضمن نشاطات الهيئة في مجال دعم مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

المهندس محمود عيسى مدير فرع المنطقة الوسطى للهيئة بيّن لـ”البعث” أن مجموع المزارع الأسرية التي تمّ استزراعها في محافظة حماة أصبح لهذا العام (181) مزرعة أسرية صغيرة وبعدد (18000) إصبعية كارب عام، منها (5000) إصبعية لـ(51) مزرعة أسرية لجرحى الجيش العربي السوري مدنيين وعسكريين في مصياف، و130 في منطقة الغاب.

كما قامت اللجنة الفنية المشرفة بتنفيذ بيان عملي للمزارعين الذين يمتلكون أحواض سقاية تمّ خلاله تعريفهم بالإجراءات الفنية الواجب اتباعها أثناء عملية التربية وطريقة التعليف وطرق التعامل مع الأسماك المرباة، وشرح أهمية الاستخدام المزدوج للمياه بما يحقق الاستفادة المثلى لثروتنا المائية، وتمّ تزويدهم بأرقام هواتف اللجنة الفنية المشرفة للمتابعة في أي وقت، إضافة لإنشاء مجموعة على “الواتس” يتمّ من خلالها طرح أية مشكلة تواجههم، وبالتالي تقديم الدعم الفني لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، كما تقوم الهيئة ممثلة بفرعها في المنطقة الوسطى بتنفيذ جولات ميدانية دورية للكشف على هذه المزارع ومتابعة نمو الأسماك فيها، والتأكد من نوعية الغذاء المقدم لها بالاعتماد على بقايا المنزل كعلف للأسماك. ولاقى المشروع اهتماماً كبيراً من المزارعين لما له من أهمية وفائدة تعود بالنفع عليهم وعلى عائلاتهم.