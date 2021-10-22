الصين تعلق على انتهاك البرلمان الأوروبي بشأن تايوان

أكدت الصين أن التقرير الذي تبناه البرلمان الأوروبي بشأن العلاقات مع تايوان يشكل انتهاكاً خطيرا للقواعد الأساسية للعلاقات الدولية ومبدأ صين واحدة والالتزامات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي بشأن قضية تايوان.

واعتمد البرلمان الأوروبي مؤخراً تقريراً حول “العلاقات السياسية والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتايوان”.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله أمس تعليقا على هذه الخطوة: “يجب على البرلمان الأوروبي أن يوقف على الفور أقواله وأفعاله التي تقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها وأن يكف عن الاستفزاز والمواجهة.. ونحث الأطراف المعنية على عدم الاستهانة بالتصميم الحازم والعزم الثابت والقدرة الكبيرة للشعب الصيني على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد”.

وشدد وانغ على أنه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم وتايوان جزء لا يتجزأ منها مؤكداً أن مبدأ صين واحدة يحظى بتوافق دولي ويعتبر الأساس السياسي للعلاقات الدبلوماسية بين بكين والاتحاد الأوروبي.