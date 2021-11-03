الوزير المقداد يفتتح المكتب القنصلي في درعا

درعا- دعاء الرفاعي:

افتتح الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين المكتب القنصلي التابع لوزارة الخارجية والمغتربين في محافظة درعا بحضور الرفيق حسين الرفاعي أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي والمحافظ مروان شربك.

الوزير المقداد طلب من العاملين في المكتب القنصلي المباشرة بتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين وتخفيف عناء السفر إلى دمشق لإنجاز معاملاتهم، مبيناً أن افتتاح المكتب يأتي بهدف الوصول إلى كل مواطن في أراضي الجمهورية العربية السورية والسعي لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات للتخفيف من معاناة المواطنين، مؤكدا أن محافظة درعا كانت الأولى في التصدي لأعداء سورية، وأن هذا الافتتاح يأتي اليوم بتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد بهدف تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين وأيضا عناء السفر إلى دمشق لإنجاز معاملاتهم.

وأمل المقداد أن نتجاوز هذه العقبات السياسية والاقتصادية لتحقيق المزيد من الإنجازات والخدمات التي تلبي حاجة المواطنين في كل مكان.

وبينت مديرة المكتب غادة الصلخدي إلى أن الوثائق الصادرة عن المكتب ستكتسب الصفة القانونية والسيادية داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية، مبينة أنه تم تجهيز المكتب في مبنى المحافظة بمركز المدينة وتزويده بمستلزمات العمل الضرورية إضافة إلى تأمين الكوادر الوظيفية والإدارية والذين تم تأهيلهم من خلال دورات تدريبية على الأعمال القنصلية في وزارة الخارجية.

ويقوم المكتب القنصلي بتصديق جميع المعاملات القنصلية والوكالات من وزارة التربية والتعليم العالي، وخلال الأيام المقبلة سيتم تقديم خدمة تصديق الأوراق التابعة لشعبة التجنيد والوكالات التجارية المختلفة، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين في المحافظة حيث تم تجهيز المكتب بجميع الوسائل التقنية الكفيلة بإنجاز جميع أنواع المعاملات القنصلية.