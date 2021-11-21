من سيارة إسعاف إلى منزل أحلام

لم يجد زوجان بريطانيان أفضل من سيارة إسعاف قديمة ليحولاها إلى منزل للأحلام بعد أن أنفقا على تجديدها 2700 دولار، وذكرت صحيفة “صن” أن منزل الأحلام أو العطلات الجديد للزوجين مارك بونيتو وصوفي يحتوي على سرير ضخم ومطبخ وتلفزيون ومنطقة للاستماع وطبق فضائي ومكتب.

وما زالت السيارة تحتوي على جميع مجموعات وأجهزة الطوارئ المنقذة للحياة بما في ذلك نقالة، وخزانة مكتوب عليها “وعاء القيء” وأخرى “كيس الجثث”!، وكان الزوجان قد اشتريا السيارة بمبلغ 6700 دولار، ولكن الفكرة واتت الزوجة التي تعمل مصورة أشعة في هيئة الصحة البريطانية، لأن سيارة الإسعاف كبيرة تستوعب أطفالهما الخمسة، ويمكن تجهيزها بمطبخ كبير.

وشاركت صوفي في رسم وتزيين السيارة في أوقات فراغها، بينما شارك زوجها في تركيب التجهيزات الجديدة.