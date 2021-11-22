نادي الوحدة يبحث عن الاستقرار ومعلا يعد بإدارة جديدة

يبدو أن الأوضاع الإدارية غير المستقرة في نادي الوحدة في طريقها للعلاج بعد الزيارة التي قام بها رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا صباح اليوم لمقر النادي، واجتماعه بالكادر الفني والإداري ولاعبي فريق رجال كرة القدم قبيل لقائهم يوم غد بفريق الفتوة ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز بكرة القدم الذي يحتل فيه البرتقالي المركز الثاني.

اجتماع معلا مع الفريق بحضور أعضاء اللجنة المؤقتة جاء بعد يومين فقط من المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة للكشف عن الوضع المالي للنادي، وللحديث عن واقع ألعابه التي تعاني الكثير من النواحي الانضباطية.

رئيس الاتحاد الرياضي العام أكد أن النادي تعرّض لصدمة إدارية سببها حل الإدارة السابقة بعد استقالة خمسة أعضاء منها، مبيّناً أن هناك تشكيلاً لإدارة جديدة خلال أسبوعين كحد أقصى، واعداً بحل مشكلة إقامة اللاعبين الذين خرجوا من الفنادق التي كانوا يقيمون بها من خلال تأمينهم في فندق الهدف، إضافة لقضية رواتبهم ومستحقاتهم المالية المترتبة لهم بذمة النادي.

وبكل تأكيد فإن حل قضية الفراغ الإداري التي يعيشها نادي بحجم الوحدة أمر ضروري للغاية، خاصة في ظل كثرة المشاكل والانقسامات التي عانى منها منذ نحو عامين، وما ترتب على ذلك من تراجع للأمور الفنية، وشكوك حول بعض العقود والاستثمارات، لكن النقطة الأصعب تكمن في تفاصيل تشكيل الإدارة الجديدة التي يفترض أن تكون جامعة لأقطاب البيت البرتقالي، مع تحمّلها لمسؤوليات تحتاج خبرة وحنكة للتعامل معها.

عموماً، الأيام المقبلة ستكون حاسمة في إطار إعادة النادي لسكة الاستقرار علّنا نرى البرتقالي يستعيد عافيته التي مزقتها المحبة المدّعاة من البعض، وتجاذب المصالح بين البعض الآخر.

“البعث”