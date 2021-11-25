فاز الطاهي الفرنسي دانييل بولود؛ المقيم في نيويورك منذ حوالي 40 عاماً، بلقب أفضل صاحب مطعم في العالم، من جمعية “ليه غراند تابل دو موند” عن مطعمه الرائد “دانييل”.

واعتبرت الجمعية التي تضم 184 مطعماً عالمياً، أن بولود المتحدر من مدينة ليون الفرنسية، والذي انتقل إلى نيويورك العام 1982، “يجسد في نظر الكثير من سكان أمريكا الشمالية فن الطهو الفرنسي أو حتى فن الطهو بالمطلق”، ويعرف بولود (66 عاماً) مطبخه بأنه فرنسي الطابع ولكن بمنتجات ونكهات أمريكية.

وبالإضافة إلى مطعم “دانييل” النيويوركي الحاصل على نجمتي “ميشلان”، يمتلك الشيف مطاعم أخرى في الولايات المتحدة وكندا ودبي وسنغافورة وجزر الباهاماس.

وقال بولود بعد الإعلان عن اختياره أن “هذا اللقب وهو الأحدث في سجل طويل من الجوائز والمكافآت، يعكس “تفانياً مهنياً وعلامة صداقة ودعم من الزملاء في مجال يشهد قدراً كبيراً من التنافس”.