الربط الإلكتروني في “نقل حلب” يسرع العمل ويختصر الوقت

حلب- معن الغادري

أسهمت الأتمتة في مديرية النقل بحلب في تسريع إنجاز التعاملات الإدارية وغيرها واختصار الكثير من مدة إنجازها، كما خفّفت من الأعباء المالية المترتبة على عملية نقل المركبات من مالك إلى آخر، حيث أصبح بإمكان أي مواطن أن ينجز عملية نقل مركبته بسلاسة دون الحاجة إلى السفر ومراجعة مديريات النقل في المحافظات الأخرى حسب عائدية المركبة.

ويشير مدير النقل بحلب عبد الفتاح الويس إلى أن إنجاز مشروع الربط الشبكي على قاعدة البيانات المركزية في وزارة النقل أسهم في تسريع إنجاز معاملات التسجيل والنقل، وأنهى ظاهرة الازدحام وتدخلات السماسرة ومعقبي المعاملات، وبالتالي بدا الأمر مريحاً للغاية لدى المواطن الذي أصبح بإمكانه أن ينجز معاملته دون الحاجة إلى أي وسيط أو دفع مبالغ أكثر من الرسوم المترتبة عليه، وخلال أقل من ساعة في حال استوفى أوراقه وشروط التسجيل والنقل.

وبموازاة ذلك يقول الويس: وفي إطار تبسيط الخدمات وتسريعها تمّ تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال تسديد رسوم المعاملات المنجزة بالمديرية عبر تطبيق خاص على الهاتف المحمول ومن خلال حساب بنكي خاص بصاحب المركبة ومسجل لدى أحد البنوك المعتمدة من قبل وزارة النقل لخدمة الدفع الإلكتروني. وأشار الويس إلى أنه تمّ إعادة تشكيل لجان الفحص الفني للمركبات بشكل تجريبي وتفعيل خدمة الترخيص الإلكتروني للمركبة ما يسمح بإمكانية تجديد ترخيص المركبة عن طريق شبكة الانترنت دون الحاجة إلى مراجعة المديرية سواء كان المواطن في منزله أو في أي مكان.

وبما يخصّ مشروع تأهيل مقر المديرية القديم والذي تعرّض لأضرار بالغة جراء الإرهاب أوضح الويس لـ”البعث” أنه تمّ إعداد دراسة مالية وفنية وإنشائية لإعادة تأهيل وترميم طابقين منه كمرحلة أولى وتقدّر الكلفة بنحو 330 مليون ليرة، وفور رصد الاعتمادات المطلوبة من الوزارة سيتمّ التعاقد والبدء بتنفيذ المشروع، على أن يتمّ استكمال باقي أعمال التأهيل والترميم في المرحلة الثانية.

بقيت الإشارة إلى أن ايرادات المديرية بلغت هذا العام نحو 9 مليارات ليرة، والعدد الإجمالي للمركبات المسجلة أكثر من 390 ألف مركبة، بينما وصل عدد المركبات المسجلة من بداية العام الحالي ولغاية الآن إلى 3248 مركبة، في حين معدّل إنجاز المعاملات اليومي أكثر من 1500 معاملة.