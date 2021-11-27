خسارة مؤلمة لسلتنا في تصفيات المونديال والأمل بالتعويض

تعرض منتخبنا الوطني للرجال بكرة السلة لخسارة مفاجئة أمام نظيره منتخب كازاخستان بفارق ١٠ نقاط بنتيجة (٧٤-٨٤) نقطة في المباراة التي أقيمت مساء أمس في العاصمة الكازخية ” نور سلطان” ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.

منتخبنا أنهى الشوط الأول متقدمًا بفارق خمس نقاط (٣٨-٣٣) لكن الأداء الفردي للاعبين وعدم قراءة المدرب لمجريات المباراة بشكل صحيح أدى لارتكاب الكثير من الأخطاء بالهجوم والدفاع أدى للخسارة خاصة في الربع الأخير .

منتخبنا ينتظره لقاء صعب يوم الاثنين المقبل حيث سيلعب مباراة الرد أمام منتخب كازاخستان أيضا في صالة الفيحاء بدمشق والأمل بتعويض الخسارة التي لم تكن منتظرة.

” البعث”