27, نوفمبر, 2021 - 1:02 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

خسارة مؤلمة لسلتنا في تصفيات المونديال والأمل بالتعويض

رياضة صحيفة البعث   

تعرض منتخبنا الوطني للرجال بكرة السلة لخسارة مفاجئة أمام نظيره منتخب كازاخستان بفارق ١٠ نقاط بنتيجة (٧٤-٨٤) نقطة في المباراة التي أقيمت مساء أمس في العاصمة الكازخية ” نور سلطان” ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.
منتخبنا أنهى الشوط الأول متقدمًا بفارق خمس نقاط (٣٨-٣٣) لكن الأداء الفردي للاعبين وعدم قراءة المدرب لمجريات المباراة بشكل صحيح أدى لارتكاب الكثير من الأخطاء بالهجوم والدفاع أدى للخسارة خاصة في الربع الأخير .

منتخبنا ينتظره لقاء صعب يوم الاثنين المقبل حيث سيلعب مباراة الرد أمام منتخب كازاخستان أيضا في صالة الفيحاء بدمشق والأمل بتعويض الخسارة التي لم تكن منتظرة.

” البعث”

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