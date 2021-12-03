إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام بكثافة على المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجاً على استيلاء الاحتلال على مساحات من أراضي القرية ما أدى إلى إصابة ثلاثة بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية بيت دجن مظاهرات كل يوم جمعة احتجاجاً على مخططات الاحتلال للاستيلاء على مساحات من أراضيها وإقامة بؤر استيطانية.