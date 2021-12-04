“الجمهوريون”  الفرنسي يختار مرشحه لانتخابات الرئاسة

أصبحت رئيسة المنطقة الباريسية فاليري بيكريس، مرشحة حزب “الجمهوريون” بعد فوزها السبت بالدورة الثانية للانتخابات التمهيدية داخل الحزب، لخوض السباق الرئاسي الفرنسي 2022.

وفازت فاليري بيكريس رئيسة منطقة “إيل دو فرانس”، المنطقة الباريسية، اليوم السبت بالدورة الثانية للانتخابات التمهيدية للحزب، بنتيجة 60,95 في المئة. لتصبح مرشحته الرسمية في السباق الرئاسي الفرنسي 2022،

وتواجهت بيكريس في الدورة الثانية مع النائب عن منطقة آلب-ماريتيم (جنوب) إيريك سيوتي (39,05 في المئة) الذي حل أولا خلال الدورة الأولى لهذه الانتخابات التمهيدية.