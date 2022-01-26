إيران تؤكد على حقها بضمانات حقيقية وشاملة في مفاوضات فيينا

جددت إيران تأكيدها على حقها بالحصول على ضمانات حقيقية وشاملة خلال مفاوضاتها مع مجموعة “أربعة زائد واحد” في فيينا مشددة على ضرورة إلغاء الحظر المفروض عليها.

ونقلت وكالة فارس عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله اليوم خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: إن المفاوضات مع الدول الأعضاء في مجموعة “أربعة زائد واحد” تتواصل بنحو جيد وحصل حتى الآن تقدم جيد لكن لا تزال هناك قضايا عالقة.

وأضاف: إن إيران لم تجر حتى اليوم أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة مشدداً على رغبة إيران بالحصول على ضمانات حقيقية وشاملة خلال المفاوضات وإلغاء الحظر المفروض عليها.

وكان خطيب زاده أكد في وقت سابق أن استمرار إيران في مفاوضات فيينا يهدف إلى التوصل إلى اتفاق مستدام.