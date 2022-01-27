أربعة تجمعات لانتقاء منتخبنا السلوي الناشئ تحضيراً لغرب آسيا

حلب- محمود جنيد

يواصل منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين تحت 16 عاماً (تجمع حلب) تدريباته تحت قيادة المدرّبين منير عتال ويوسف زغن، رغم الظروف المناخية القاسية السائدة، وذلك بالتزامن مع التجمعات الثلاثة الأخرى في دمشق واللاذقية والمنطقة الوسطى (حمص وحماة)، تحضيراً لبطولة غرب آسيا التي ستستضيفها الأردن في شهر أيار المقبل.

عضو اتحاد كرة السلة جاك باشاياني المشرف على التجمع أشار لـ”البعث” إلى الجدية والحماس الذي وجد عليه اللاعبين، لافتاً إلى توفر خامات ومواهب مميزة تحتاج للصقل خلال الأشهر التي تسبق البطولة وفي مختلف التجمعات التي ينتظم فيها نحو 70 لاعباً.

وبيّن باشاياني أن هناك مساعي جارية من قبل اتحاد السلة لتقديم موعد البطولة بالتنسيق مع الجانب الأردني المنظم، لكي لا تتعارض مع امتحانات الصفوف الانتقالية.

وأكد عضو اتحاد السلة أهمية بطولة غرب آسيا، التي سيتمّ الإعداد لها بصورة مناسبة، كمحطة للعبور إلى نهائيات كأس آسيا لصاحبي المركزين الأول والثاني، مع بشائر خير وتفاؤل بقدرة منتخبنا على حجز إحدى البطاقتين المؤهلتين.

من جانبه المدرّب منير عتال أوضح أن هناك 25 لاعباً انخرطوا في المعسكر التدريبي ضمن تجمع حلب الذي تتناوب صالات (الأسد، الجلاء، اليرموك، الحرية) على احتضان تمارينه بمعدل حصتين أسبوعيتين مبدئياً، قبل أن يتمّ تكثيفها بداية من الشهر المقبل. وأشار عتال إلى أن الخيارات الانتقائية من اللاعبين تركزت على الأطول قامة والأجهز فنياً، إذ تحتاج المشاركات الخارجية للاعبين طوال القامة، لافتاً إلى وجود مواهب وخامات سيتمّ اختيار أحسنها، كما سيكون هناك مباريات ودية بين التجمعات لتعزيز الاحتكاك وانتقاء الأفضل.