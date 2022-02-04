رسميا.. الرئيس الصيني يعلن بدء الألعاب الأولمبية الشتوية 2022

أعلن الزعيم الصيني شي جين بينغ، رسميا اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات النسخة الـ24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 وحتى 20 شباط 2022.

وجرت مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في الملعب الوطني، المعروف بـ”عش الطائر”، الذي استضاف حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “بكين 2008” أيضا. تصبح بذلك أول مدينة في العالم تنظم دورتي ألعاب أولمبية صيفية وشتوية.

ووفقاً لوكالة شينخوا فإن برنامج الحفل ينقسم إلى 15 فقرة بما في ذلك موكب الرياضيين وإضاءة الشعلة الأولمبية مشيرة إلى أن الافتتاح يتزامن مع بداية فصل الربيع ويتضمن عرضاً تمهيدياً لرقصة المربعات بالاستاد الوطني (بيردس نيست) يقدمه راقصون تتراوح أعمارهم بين 5 و 70 عاماً.

وتوافد عدد من زعماء الدول إلى العاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وغيرهم، إلى جانب نظيرهم الصيني شي جين بينغ، كما يحضر الحفل الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.