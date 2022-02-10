فلاحو الحسكة يعقدون مؤتمرهم الانتخابي

الحسكة – إسماعيل مطر

عقد اتحاد فلاحي الحسكة مؤتمره السنوي تحت شعار “الأمل بالعمل” حيث تركزت مقترحات وتوصيات الأعضاء على ضرورة توفير مستلزمات العملية الزراعية من أسمدة وبذار ومحروقات والإسراع على إيجاد حل نهائي لأراضي أملاك الدولة والإعفاء من ديون المصرف لتدني الإنتاج بسبب موجة الجفاف التي أصابت المحافظة خلال العامين الماضيين وإعطاء رية لفلاحي المنطقة الجنوبية من سد الشهيد باسل الأسد والعمل على أحداث مركز لتسويق الحبوب في مركز المحافظة من أجل تخفيف الأعباء المادية والجهد على الأخوة الفلاحين.

في الأثناء أشار الرفيق تركي حسن أمين فرع الحزب إلى أن شعار المؤتمر هو خير تعبير لأهمية هذا القطاع الذي نقدر ونعتز ونفتخر بأننا نأكل مما نزرع ونلبس مما ننسج ، مؤكداً بأن محافظة الحسكة كانت وستبقى السلة الغذائية لسورية والأيام القادمة ستكون أيام نصر وانتصار لسورية شعباً وجيشاً وقائداً.

من جهته استعرض الرفيق عبد الفتاح أحمد التقرير السنوي الذي تضمن أبرز نشاطات المنظمة الفلاحية ومشاركتها كذلك المقترحات التي تعني الجانب الزراعي للفلاحين واحتياجاتهم لتطوير العمل بإنتاج المحاصيل الزراعية. بعد ذلك انتخب الفلاحون ممثليهم إلى مجلس الاتحاد الفرعي والمؤتمر العام .

حضر أعمال المؤتمر اللواء غسان حليم خليل محافظ الحسكة وقائد شرطة المحافظة.