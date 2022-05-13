مواجهة حاسمة لمنتخب سلة الناشئين في بطولة غرب آسيا

يبدو أن الهالة الإعلامية الكبيرة والاهتمام غير المسبوق اللذين أخذهما منتخبنا الوطني للناشئين تحت ١٦ سنة بكرة السلة، والذي يشارك في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في الأردن، أثرا بشكل سلبي على الكادر الفني ولاعبي المنتخب، والدليل تلقيه خسارتين أمام العراق وإيران.

وإذا ما سلّمنا بالخسارة أمام إيران الأفضل على الساحة الآسيوية، فإن الخسارة أمام العراق غير منطقية، خاصة وأن تاريخ سلتنا يتفوق على السلة العراقية. وهنا لا بد من التساؤل: كيف يتمّ تدريب هؤلاء اللاعبين مع أنديتهم؟ هل تمّ تعليمهم ألف باء اللعبة بالشكل الصحيح؟.

عموماً منتخبنا اليوم “الجمعة” لديه مواجهة قوية أمام منتخب لبنان هي الثالثة له بالبطولة، وهو مطالب بالفوز ليمحو خسارتيه السابقتين ويعيد البسمة لمحبي اللعبة، حيث تبدو حظوظه في المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل للنهائيات الآسيوية شبه مستحيلة، كون منتخبنا غير قادر على مجاراة منتخب لبنان الذي ظهر بشكل قوي في مباراتيه السابقتين، رغم ذلك نأمل أن يغيّر منتخبنا المعطيات ويحقق فوزاً شرفياً في البطولة، ولاسيما أنه سيواجه غداً الأردن في ختام مباريات البطولة.

عماد درويش