إيران تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية وتتهم المجتمع الدولي بالصمت

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والمقررات الدولية.

وقال خطيب زاده في تصريح صحفي له اليوم إن “تجاهل المجتمع الدولي وصمته العلني إضافة إلى الدعم الأمريكي جعلا هذا الكيان الغاصب يتمادى في عدوانه وغطرسته وانتهاكاته للقوانين وللقرارات الدولية مع استمراره في احتلال أراضي الجولان السوري وانتهاك الأراضي السورية”.

وأشار خطيب زاده إلى أن “طائرات الكيان الإسرائيلي تلعب دور الأداة الجوية للجماعات الإرهابية الموجودة في سورية ولا سيما في السنوات الأخيرة… فكلما هزم الجيش السوري والقوات المتحالفة معه هذه المجموعات كانت طائرات الكيان تتدخل وتقوم باعتداءاتها على الأراضي السورية” ومنها ما حدث مؤخراً بالعدوان الإسرائيلي على مناطق جنوب دمشق والذي أسفر عن العديد من الشهداء.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على ضرورة الرد المناسب والحاسم على هذه الاعتداءات سواء في الميدان أو في المحافل الدولية.