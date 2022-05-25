رئيسي: التهديدات والعقوبات لن تعوق تقدم إيران

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التهديدات والعقوبات لن تعوق تقدم إيران مبيناً أنها ما زالت تتابع مسألة رفع الحظر المفروض عليها وإحباط تداعياته.

وقال رئيسي في كلمة له اليوم: إن التهديدات والعقوبات لن تعوق تقدم إيران التي لا ترهن حياة شعبها وتطورها بالمحادثات النووية.

وأشار رئيسي إلى أن العدو يسعى لإحباط الشعب الإيراني وكل من يتخذ هذه الخطوة فإنه يتحرك في مسار استراتيجيته مضيفاً: لن نوقف العمل على تقدم البلاد ونعمل على حل المشاكل المعيشية للشعب بالاستفادة من الإمكانيات الداخلية.

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