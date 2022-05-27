وزير الزراعة الروسي سيناقش التبادل التجاري بالروبل مع مصر والسعودية

أفاد وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، بعزمه مناقشة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إمكانية التحول إلى الروبل في التسويات التجارية المرتبطة بمناقصات.

كذلك أشار وزير الزراعة الروسي إلى أنه سيناقش مع هذه الدول آلية التسويات التجارية لاستبعاد البنوك الأوروبية منها.

وقال وزير الزراعة الروسي: “هذا الموضوع نوقش لفترة طويلة. لقد تحدثت مع المصريين والسعوديين، وطرحنا كل هذه المسائل. الأسبوع المقبل، من المخطط أن أجري محادثة مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وسنناقش هذا الموضوع أيضا. لكن حتى الآن للأسف هذه القضية لم تحل. لكننا سنعمل في هذا الاتجاه”.

 

 

 

 

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