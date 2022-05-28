“زراعة حمص”تنهي حملة التحصين الوقائية ضد”الحمى القلاعية”

بين مدير الزراعة في حمص المهندس يونس الحمدان أنه تم تحصين 84586 رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، حيث نفذ الحملة الفنيّين البيطريين من أطباء ومرافبين بيطريين في الوحدات الإرشادية، وشملت الحملة كافة قرى مناطق محافظة حمص، لافتاً إلى أن هذا اللقاح آمن ومجاني.

وأشار الحمدان إلى أن التحصينات الوقائية ضد مرض الجلد الكتيل عند الأبقار بلغت حتى الآن 83876 رأس أبقار، مؤكداً أن أعمال التحصينات الوقائية لقطعان الثروة الحيوانية مستمرة ولكل مناطق المحافظة.