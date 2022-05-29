الجامعة العربية تدين اقتحام  المسجد الأقصى 

دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة قيام المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى اليوم تحت حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال.

وأكد أبو الغيط، بحسب بيان لجامعة الدول العربية، أن هذا “التحرك يشكل انتهاكا جديدا للوضع القائم كما يمثل استفزازا كبيرا للمشاعر العربية والإسلامية، ويمكن ان يترتب عليه إشعال الأوضاع في مدينة القدس ومناطق أخرى”.

وصرح المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم أبو الغيط، بأن “اقتحام ساحة الأقصى، في إطار ما يُعرف بـ”مسيرة الأعلام” هو عمل غير مسؤول يستهدف بالدرجة الأولي تحقيق مكاسب داخلية على ساحة الكيان الإسرائيلي، ويحقق أهداف اليمين المتطرف الساعية إلى إلغاء كل وجود فلسطيني”.

وناشد أبو الغيظ المجتمع الدولي للضغط علي الكيان الإسرائيلي لوقف هذه الاعتداءات.