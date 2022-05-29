وزير الصناعة يؤكد على أهمية التصنيع الزراعي لإعادة تدوير عجلة الإنتاج

أكد وزير الصناعة زياد صبحي خلال أعمال المؤتمر السنوي لفرع حلب لحزب البعث العربي الإشتراكي أن القطاع الصناعي في سورية تعرض لخسائر كبيرة خلال الحرب، لافتاً إلى أن التدمير الممنهج الذي تعرضت له شركات القطاع العام والخاص في المحافظة كان شبه كامل كما تمت سرقة تجهيزات المعامل أيضاً.

وبين وزير الصناعة أنه وبفضل تضحيات الجيش العربي السوري بدأت عجلة الإنتاج بالدوران من جديد عبر برامج متعددة أهمها الاعتماد على سياسة التصنيع الزراعي واعتبارها عنوان أساسي للعمل، لافتاً إلى إبرام الوزارة العديد من الاتفاقيات لتأمين المواد الأولية وكذلك توقيع عقود لإعادة تشغيل المنشآت المتوفقة بالتشاركية مع القطاع الخاص مع الحفاظ على الملكية العامة للدولة وإلزام المستثمر بالعمالة الموجودة وكذلك التزامه بإعادة المنشأة بطاقة عمل لا تقل عن ٨٠٪ بعد انتهاء الفترة القانونية للتعاقد.