مقتل أربعة من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا السبت، مقتل 4 مرتزقة عسكريين أجانب، مشيرة إلى أنهم من ألمانيا وهولندا وأستراليا وفرنسا، وأن الجميع قتلوا بقصف روسي على جبهة خاركوف.

من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، مصرع مواطن له في مايو الماضي، مشيرا إلى أن “مواطنه يدعى رونالد فوغلار قتل قبل أيام بنيران المدفعية”.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة “تسمانيا ميركوري”، أن أستراليا يدعى مايكل تشارلز أونيل ويبلغ 47 عاما، قتل أيضا في المنطقة”.

وأكدت باريس أمس الجمعة، أن “متطوعا فرنسيا قتل في معارك في أوكرانيا عقب تقارير عن مقتله بنيران المدفعية في منطقة خاركوف”، وأرفق البيان الرسمي السبت، بصور لرجال بلباس عسكري حاملين أسلحة خفيفة.

وأكدت روسيا هذا الأسبوع، إنها قتلت “مئات” المسلحين الأجانب في أوكرانيا منذ بدء العملية في 24 فبراير الماضي، وأوقفت تدفق المزيد منهم.