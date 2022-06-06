67 حالة غش امتحاني في الحسكة

الحسكة- اسماعيل مطر:

بينت مديرة التربية بالحسكة إلهام صورخان في تصريح خاص لـ”البعث أون لاين”أنه تم تسجيل 67 حالة غش ضمن امتحانات مواد الرياضيات والجغرافيا والمحاسبة في شهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها.

وأوضحت صورخان أن استخدام الجوال سجل أعلى نسبة من ضمن الحالات منذ بداية العملية الامتحانية، حيث بلغت 39 حالة غش، بينما بلغت استخدام القصاصات الورقية 20 حالة، و7 حالات استخدام المصغرات، مشيرة إلى أنه قد تم اجراء الضبوط الامتحانية وفقا للتعليمات أصولاً.

وذكرت مديرة التربية بأن عدد الغياب في مختلف الفروع العلمية والأدبية والصناعية والتجارية والنسوية بلغ 1080 في حين بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 10131 طالبا وطالبة.