معسكر لطائرة الشباب في الأردن قبيل بطولة غرب آسيا

يواصل منتخبنا الوطني للشباب (مواليد 2003) لكرة الطائرة معسكره المغلق الذي يقام في صالة الفيحاء بدمشق استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقرّر إقامتها في مدينة الدمام بالسعودية بالفترة ما بين (22-31) من شهر تموز الجاري.

مدرّب المنتخب إبراهيم الخوري أكد لـ”البعث” أن التدريبات مستمرة بشكل يومي، وتمّ الانتهاء من مرحلة التجريب، حيث تمّ استدعاء 31 لاعباً في بداية المعسكر من قبل لجنة المنتخبات الوطنية بناء على تقارير المشرفين على مباريات الدوري العام، وحالياً تمّ انتقاء 18 بناء على الجاهزية الفنية والبدنية التي ظهروا عليها خلال المعسكر الحالي.

وأشار الخوري إلى أن المنتخب يضمّ مجموعة جيدة جداً من اللاعبين الموهوبين الذين يتوقع أن يكون لهم شأن كبير في المستقبل، لكنهم بحاجة لمباريات تجريبية لاكتساب الخبرة الكافية لخوض مباريات دولية، مبيناً أن المنتخب سيتوجه يوم 12 الجاري إلى الأردن لإقامة معسكر خارجي مغلق يتضمن المشاركة في دورة إلى جانب منتخبات الأردن والعراق ولبنان وقطر وفلسطين، لتكون بمثابة تحضير جيد للمنتخب قبل التوجه للسعودية للمشاركة ببطولة غرب آسيا. ولفت الخوري إلى أن المشاركة في غرب آسيا مهمة لكرة الطائرة السورية، خاصة وأن اللعبة لم تشارك منذ سنوات بأي بطولة خارجية، على أمل أن يحقق منتخبنا نتائج جيدة.

يُشار إلى أن منتخبنا سيلعب ضمن المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب منتخبات قطر والكويت وفلسطين والسعودية، في حين ضمت المجموعة الثانية لبنان والإمارات والأردن والبحرين والعراق.

عماد درويش

مقالات ذات صلة

البطريرك يوحنا العاشر يدعو الجمعية البرلمانية الدولية الأرثوذكسية لعقد اجتماعها المقبل بدمشق

23-ديسمبر-2021

الجيش يدمر أوكاراً للتكفيريين في ريف إدلب.. والعثور على مشفى ميداني لإرهابيي “الخوذ البيضاء” في ريف حماة

27-مايو-2019

المنطلق الجيوسياسي للحرب التجارية بين الصين وأمريكا

3-أكتوبر-2019

ألمانيا تظهر كرامة وطنية و تعاقب الولايات المتحدة

1-يوليو-2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى