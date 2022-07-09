معسكر لطائرة الشباب في الأردن قبيل بطولة غرب آسيا

مدرّب المنتخب إبراهيم الخوري أكد لـ”البعث” أن التدريبات مستمرة بشكل يومي، وتمّ الانتهاء من مرحلة التجريب، حيث تمّ استدعاء 31 لاعباً في بداية المعسكر من قبل لجنة المنتخبات الوطنية بناء على تقارير المشرفين على مباريات الدوري العام، وحالياً تمّ انتقاء 18 بناء على الجاهزية الفنية والبدنية التي ظهروا عليها خلال المعسكر الحالي.

وأشار الخوري إلى أن المنتخب يضمّ مجموعة جيدة جداً من اللاعبين الموهوبين الذين يتوقع أن يكون لهم شأن كبير في المستقبل، لكنهم بحاجة لمباريات تجريبية لاكتساب الخبرة الكافية لخوض مباريات دولية، مبيناً أن المنتخب سيتوجه يوم 12 الجاري إلى الأردن لإقامة معسكر خارجي مغلق يتضمن المشاركة في دورة إلى جانب منتخبات الأردن والعراق ولبنان وقطر وفلسطين، لتكون بمثابة تحضير جيد للمنتخب قبل التوجه للسعودية للمشاركة ببطولة غرب آسيا. ولفت الخوري إلى أن المشاركة في غرب آسيا مهمة لكرة الطائرة السورية، خاصة وأن اللعبة لم تشارك منذ سنوات بأي بطولة خارجية، على أمل أن يحقق منتخبنا نتائج جيدة.

يُشار إلى أن منتخبنا سيلعب ضمن المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب منتخبات قطر والكويت وفلسطين والسعودية، في حين ضمت المجموعة الثانية لبنان والإمارات والأردن والبحرين والعراق.