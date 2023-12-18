كنعاني يندد بدفن العدو الإسرائيلي جرحى مشفى كمال عدوان أحياء 

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن العدوان على غزة كشف الوجه الحقيقي وطبيعة الكيان الصهيوني المعادية للإنسانية أكثر من أي وقت مضى.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن كنعاني قوله تعليقاً على قصف الاحتلال مستشفى كمال عدوان في غزة: إن الصور الواردة من المشفى دليل على أن بعض الجرحى دفنوا أحياء بواسطة الجرافات الإسرائيلية، مشدّداً على ضرورة فتح تحقيق دولي بشأن هذه المجزرة.

وأشار كنعاني إلى أن الصهاينة سبق أن حولوا منطقة مشفى الشفاء إلى مقبرة جماعية بعد استشهاد مئات الفلسطينيين، ومنع إخراج الجثامين من المستشفى، وهو ما يتطلب تحركاً دولياً لوقف هذه المجازر ومحاسبة فاعليها.

وفي شأنٍ آخر، أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن محطات الوقود في البلاد تعرضت لعطل فني ناجم عن هجوم سيبراني، مشيراً إلى أنه يتم تشغيلها وعودتها إلى الخدمة بشكل تدريجي.

وقال الوزير: بعد الهجوم السيبراني الذي تسبب في تعطل 60 بالمئة من محطات تزويد الوقود عبر الأنظمة الإلكترونية والبطاقات الذكية تمت إعادة تشغيل 30 بالمئة منها عبر النظام اليدوي، وستعود جميع محطات البلاد إلى الخدمة بشكل تدريجي.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أفادت في وقت سابق بتعطل الخدمات في عدد من محطات الوقود في العاصمة طهران بشكل مفاجئ، فيما أعلن الدفاع المدني أنه يبحث في جميع الاحتمالات حول سبب العطل ويعمل على إصلاحه.