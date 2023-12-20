رئيسي يدعو الدول الإسلامية لتسخير إمكاناتها لمساعدة الشعب الفلسطيني
دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الدول الإسلامية لتسخير إمكاناتها لتقديم الدعم إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس تركمانستان سردار باردي محمدوف: إن العدوان الصهيوني الأمريكي على أهل غزة المظلومين أثار غضب شعوب العالم أجمع وليس شعوب العالم الإسلامي فقط، مشدّداً على أن نصرة المظلومين وفضح أعمال الظالمين من التعاليم السامية لمدرسة الإسلام والإنسانية.
من جانبه، أعرب محمدوف عن ارتياحه للتوجه المتنامي للعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية، معلناً استعداد بلاده لتوسيع مستوى التعاون وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في قطاعات الطاقة والنقل والترانزيت والثقافة.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن المسار الذي سلكه الكيان الصهيوني من خلال عدوانه على قطاع غزة لن يحقق نتيجة إيجابية أبداً وحتى هذه اللحظة فإن النصر الأكيد للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية هي الخاسر الأخلاقي والسياسي جراء هذا العدوان.
وأشار المتحدث الإيراني إلى أن بلاده تبذل مع دول أخرى جهوداً متواصلة من أجل فتح الطريق لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإنهاء هذا العدوان.
من جهةٍ ثانية، أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري تزويد سفن الحرس الثوري الإيراني بصواريخ بعيدة المدى ومجهزة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأنظمة الأرضية والجوية والعائمة والغواصة الإيرانية تقوم برصد تحركات العدو في الخليج، وأنه منذ دخول حاملة الطائرات الأمريكية “أيزنهاور” المنطقة تم وضعها تحت مراقبة بحرية الحرس الثوري لحظة بلحظة حتى غادرت.
داخلياً، أعلن المدعي العام في محافظة كرمان جنوب شرق إيران حامد عمراني تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة والذخيرة الحربية كانت ناشطة بشكل واسع في مدينة عنبر آباد جنوب محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، مؤكداً أنه تم ضبط 12 قطعة من الأسلحة الحربية ومعدات قتالية تم إدخالها عبر الحدود الشرقية للبلاد بهدف تهريبها إلى المحافظات في الداخل، ومشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من عناصر الشبكة فيما العمل جار لإلقاء القبض على البقية.