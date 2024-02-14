رئيسي: الحكومات الداعمة لجرائم الصهاينة والمنظمات الدولية تتحمل المسؤولية أمام الضمير الإنساني والتاريخ

وفي سياقٍ آخر أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن المخطط المعادي لقطع خطوط الغاز عن المحافظات الإيرانية الكبرى عبر استهداف خطوط مدينة بروجن فشل.

وقال أوجي في تصريح له: استهدفت عمليات تخريبية شبكة خطوط نقل الغاز العامة في ثلاث مناطق بمدينة بروجن جنوب غرب البلاد وتم احتواء الحادث بسرعة وإيفاد الفرق العملياتية إلى المكان، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية.

واعتبر أوجي أن الأحداث التي تمر بها المنطقة وتمسك الشعب الإيراني بمبادئه يدفعان الأعداء للإقدام على مثل هذه الأعمال.