رئيسي: الحكومات الداعمة لجرائم الصهاينة والمنظمات الدولية تتحمل المسؤولية أمام الضمير الإنساني والتاريخ
طهران-سانا
جدّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إدانته لاستمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال رئيسي خلال اجتماع للحكومة الإيرانية اليوم: إن تلك الجرائم الإسرائيلية يتم تنفيذها مع استمرار الدعم الواسع من قبل أمريكا والدول الغربية.
وأكد رئيسي أن الدول والحكومات الداعمة لجرائم الصهاينة والمنظمات الدولية تتحمل المسؤولية تجاه تقصيرهم أمام الضمير الإنساني والتاريخ.
وفي سياقٍ آخر أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن المخطط المعادي لقطع خطوط الغاز عن المحافظات الإيرانية الكبرى عبر استهداف خطوط مدينة بروجن فشل.
وقال أوجي في تصريح له: استهدفت عمليات تخريبية شبكة خطوط نقل الغاز العامة في ثلاث مناطق بمدينة بروجن جنوب غرب البلاد وتم احتواء الحادث بسرعة وإيفاد الفرق العملياتية إلى المكان، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية.
واعتبر أوجي أن الأحداث التي تمر بها المنطقة وتمسك الشعب الإيراني بمبادئه يدفعان الأعداء للإقدام على مثل هذه الأعمال.
وفي وقتٍ سابق وقع انفجار تخريبي بخط رئيسي لنقل الغاز في مدينة بروجن التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري في جنوب غرب إيران.
وقال مدير المركز الإستراتيجي لشبكة الغاز سعيد عقلي: حالياً لا توجد مشكلة في إمداد المدن والقرى بالغاز، وسيتم حل المشاكل التي نشأت في عدة قرى قريبة من موقع الحادث قريباً.
من جانبه أعلن حاكم مدينة بروجن فتاح كرمي أنه تم إرسال فرق الإنقاذ والإطفاء في أسرع وقت ممكن إلى مكان الانفجار، فيما يجري التحقيق في أسبابه.
وأشار إلى أنه بعد السيطرة على الحريق وتأمين الطريق تمت إعادة فتح محور الاتصال بين بروجن ولردكان وخوزستان في محافظة جهار محال وبختياري، والذي كان مغلقاً بسبب الانفجار.