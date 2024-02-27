البرلمان الهنغاري ينتخب رئيساً جديداً للبلاد

بودابست-سانا

انتخب البرلمان الهنغاري اليوم رئيس المحكمة الدستورية تاماس سوجوك رئيساً جديداً للبلاد.

ووفقاً لموقع RT تم ترشيح سوجوك البالغ من العمر 67 عاماً من جانب ائتلاف الأحزاب الحاكمة فيدس الذي يشغل 135 مقعداً من أصل 199 في البرلمان الهنغاري.

وصوّت خمسة نواب فقط من حزب وطننا القومي ضد ترشيح سوجوك، فيما لم تشارك أحزاب المعارضة المتبقية في التصويت.

ووفقاً للدستور سيقوم الرئيس المنتخب بتأدية اليمين ويتولى منصبه في غضون ثمانية أيام.

يذكر أن رئيس الجمهورية الجديد من مواليد عام 1956 وهو خريج كلية الحقوق بجامعة سيجد عام 1980.