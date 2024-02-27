رئيسي: رغم خضوع المحكمة الدولية للغرب جرائم “إسرائيل” في غزة دفعتها للتحرّك

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة استخدام جميع الطاقات لضمان إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الكيان الصهيوني.

وقال رئيسي خلال اجتماع مع مديري الدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية: إنه رغم خضوع المحكمة الدولية لسيطرة نظام الهيمنة الغربي إلا أن قضية الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة دفعتها للتحرّك، موضحاً أن هذه الإجراءات لا تعفينا من مسؤوليتنا، وعلينا استخدام جميع الطاقات لضمان إدانة هذه الجرائم.

وأضاف رئيسي: حتى الآن كان النهج السائد في تعاملنا مع القضايا القانونية الدولية هو النهج الدفاعي، بينما في بعض الحالات من الضروري اتخاذ نهج هجومي في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومواجهة بعض الدول المتغطرسة والطامعة من أجل استيفاء حقوقنا.