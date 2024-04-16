العدو الإسرائيلي يجدّد اعتداءاته على الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

جدّد العدو الإسرائيلي صباح اليوم اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، محدثاً المزيد من الخسائر في الممتلكات والبنى التحتية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مواقع العدو المتاخمة لجبل اللبونة أطلقت صباح اليوم رشقات نارية ثقيلة باتجاه أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة.

وحتى صباح اليوم أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف بلدات زبقين وياطر وكفرا، كما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وكان الطيران الحربي المعادي أغار منتصف الليلة الماضية على منزل من ثلاثة طوابق في بلدة حانين، ما أدى إلى تدميره كاملاً مع أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة به وإلحاق أضرار بعدد من السيارات.

كما تعرضت بلدة طيرحرفا لغارة مماثلة ما أدى إلى أضرار مادية في عدد من المنازل، وإقفال الطريق العام بالحجارة والأنقاض من جراء الغارة.