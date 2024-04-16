روسيا تعلن انطلاق مناورات مع طاجيكستان لرصد التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها
موسكو-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق مناورات روسية واسعة في طاجيكستان مع القوات الطاجيكية لرصد التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها.
ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن المناورات ستشمل تدريب القوات على حماية الحدود ومنع تسلل التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وستستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري”.
وأوضحت أن “المناورات تجريها قوات القاعدة الروسية رقم 201 في طاجيكستان باستخدام مروحيات “مي-24” الهجومية ومروحيات “مي-8″ والدبابات والمدفعية، كما ستشارك فيها القوات الجبلية المؤللة وتشكيلات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية وفرق الحرب الإلكترونية والمسيّرات”.
من جهةٍ ثانية، أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية أنه من المقرّر أن توقع روسيا اتفاقيات تعاون في مجال أمن المعلومات مع فنزويلا ولاوس في الأشهر المقبلة.
وأوضح المسؤول في افتتاح منتدى سوتشي المعلومات 2024 أنه “في الأشهر المقبلة من المرجح توقيع وثائق مع فنزويلا ولاوس حول أمن المعلومات، فيما ستدخل اتفاقيات بهذا الخصوص مع إيران وميانمار وأوزبكستان وإثيوبيا حيز التنفيذ”.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الحكومية الدولية في هذا المجال سارية حالياً مع دول مثل أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام وزيمبابوي والهند وإندونيسيا وقيرغيزستان والصين وكوبا ونيكاراغوا وتركمانستان وطاجيكستان.