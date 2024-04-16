روسيا تعلن انطلاق مناورات مع طاجيكستان لرصد التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق مناورات روسية واسعة في طاجيكستان مع القوات الطاجيكية لرصد التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن المناورات ستشمل تدريب القوات على حماية الحدود ومنع تسلل التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وستستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري”.

وأوضحت أن “المناورات تجريها قوات القاعدة الروسية رقم 201 في طاجيكستان باستخدام مروحيات “مي-24” الهجومية ومروحيات “مي-8″ والدبابات والمدفعية، كما ستشارك فيها القوات الجبلية المؤللة وتشكيلات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية وفرق الحرب الإلكترونية والمسيّرات”.