بأجواء مهيبة.. الرباعي الوتري يستعيد “العذراء والموت”

حمص – آصف إبراهيم

أبدع الرباعي الوتري “أمارا كوارتيت” المؤلف من العازفين رزان قصار وعمار داكشلي “كمان”، ومروان أبو جهجاه فيولا، وماريا شاهين تشيلو، في إحياء أمسية موسيقا كلاسيكية، قدموا خلالها رائعة “العذراء والموت” أحد أهم أعمال موسيقا الحجرة التي ألفها “شوبرت” لتكون خاتمة العصر الذهبي للموسيقا الكلاسيكية في العالم.

ويتألف العمل الذي قدمه الرباعي الوتري بإحساس عالٍ من خمسة تنوعيات، وكل جزء من التنويعات يُعاد عزفه مرة أخرى، واختار لحنها الأساس ليكون هو نفسه اللحن المهيب لقدوم الموت في الكوردات الأولى لأغنية “الموت والعذراء”، التنويعه الأولى تبدأ بصوت منخفض يعزف الكمان الأول اللحن بخفة وبشكل متقطع فوق خلفية عزف للموتڤ الثلاثي من الكمان الثاني والڤيولا، والتشيلو يعزف بتكنيك البتزيكاتو (نقر الوتر بالأصابع)، والتنويعه الثانية يترأسها التشيلو ويعزف اللحن بشكل غنائي بديع مصحوباً بعزف من الكمان الأول والثاني، لكن بنوتات أسرع مع ارتفاع الصوت قليلاً ليصبح بيانو، أما التنويعه الثالثة فتبدأ الآلات جميعها بعزف اللحن بقوة عاصفة وبصوت عالٍ جداً، ثم تتبدل الأدوار فيعزف الكمان وحيداً اللحن متوسلًا بضعفه، ويتضح هنا التباين في هذه التنويعه بين القوة والاتحاد بالعزف وبين الضعف والانفراد، حتى تصل إلى مرحلة من الشد والجذب بين الكمان والتشيلو.

وضعنا أعضاء الفرقة في جو مهيب من خلال الأداء الساحر في الاشتغال على مؤلف موسيقي ألهم الكثير من الفنانين الذين بنوا عليه أعمال مسرحية وسينمائية مهمة، وكان لتفاعل الجمهور من عشاق الموسيقا الكلاسيكية الهادئة وحماسه الرائعين دوره في تألق العازفين وتقديم أفضل ما لديهم من مهارة.