وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: تقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين لاستلام كامل محصول قمح

وخلال تفقده مراكز استلام الحبوب والمطحنة في سلحب وجب رملة بريف حماة وكفر جوم بريف حلب شدّد الوزير علي على احترام الفلاحين والمساواة بينهم في استلام الأقماح وتنظيم الدور دون محاباة لأحد أو تقصير مع أحد، وتوخي الدقة في تقييم الدرجات والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة لتذليل الصعوبات وتقديم كل التسهيلات والتعاون بكل الإمكانيات المتوفرة لإنجاح استلام كل حبة قمح.

ولفت الوزير علي إلى أهمية العمل بجهود حثيثة ليكون موسم حصاد واستلام القمح هذا العام أفضل من العام الماضي، فاستجرار أكبر كميات من محصول القمح يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويحقق الأمن الغذائي.