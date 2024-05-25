استقبال شعبي ورسمي للبطريرك يوحنا العاشر يازجي في مستهل زيارته إلى اللاذقية

اللاذقية – البعث أون لاين

جرى استقبال شعبي ورسمي حاشد لغبطة بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي لدى وصوله بعد ظهر اليوم إلى مدينة اللاذقية في مستهل زيارة إلى محافظة اللاذقية تستمر عدة أيام ، واقيم استقبال حاشد في كاتدرائية القديس جاورجيوس ، بحضور الرفاق أميني فرعي اللاذقية للحزب المهندس هيثم إسماعيل و جامعة تشرين الدكتورة ميرنا دلالة ، ومحافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال ، ورئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن ، و رئيس اللجنة الأمنية العسكرية، وفعاليات شعبية ودينية وأهلية واجتماعية.