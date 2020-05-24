11 إصابة جديدة بين القادمين من الكويت ونتائج فحوصات مرفأ طرطوس سلبية

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من دولة الكويت، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في سورية إلى 70 إصابة شفيت منها 37 وتوفيت 4 حالات.

وتعليقا على ما تم تداوله من إغلاق لمرفأ طرطوس بعد الاشتباه بإصابة أحد عناصر الجانب الروسي بفيروس كورونا، أوضح وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الموضوع ليس بهذا الشكل، بل إنه لدى إجراء فحص لأحد عناصر الجانب الروسي في المرفأ أعطى نتيجة إيجابية ونسبة دقتها تصل إلى 70 بالمئة. وحرصاً من الوزارة على صحة العمال والصحة العامة للأهالي تم منع العمال من الخروج من المرفأ لحين إجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة، وقد جاءت نتائج فحوصات جميع العاملين سلبية، وتم السماح لهم بالخروج إلى منازلهم.

وأشار الوزير إلى أن المرفأ يعمل بشكل طبيعي وسيتم إجراء اختبار (بي سي أر) ثان للحالة المشتبهة يوم غد (اليوم الأحد) لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس.

ولم تسجل أي أصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري فيما سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.