الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 95 والاحتلال يرفض الإفراج عنه

يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 95 على التوالي في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه أو نقله إلى مستشفى فلسطيني رغم التدهور الخطير في وضعه الصحي.

حيث رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماساً جديداً للأسير ماهر الأخرس للإفراج عنه أو حتى لنقله إلى مستشفى المقاصد في القدس المحتلة.

وكانت المحامية أحلام حداد قد تقدّمت أمس بالتماس إلى المحكمة طالبت نقله إلى المقاصد في القدس أو إلى مستشفى النجاح في نابلس نظراً لتدهور صحته وانعدام الثقة بينه وبين طاقم مستشفى كابلان الإسرائيلي حيث يتواجد بقرار من المحكمة.

وأوضح نادي الأسير لوكالة وفا أن الوضع الصحي للأسير الأخرس خطير للغاية وأنه يعاني من إعياء وإجهاد شديدين وألم في قلبه إضافة لآلام جسدية وتأثرت لديه حاستا الشم والتذوق وهناك تخوف من أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً يهدد حياته ويتفاقم كل لحظة جراء مواصلة سلطات الاحتلال انتهاكها الصارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان ورفضها الإفراج عنه.

وطالب نادي الأسير المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الأسرى والإفراج العاجل عن الأسير الأخرس وإنقاذ حياته.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في القدس المحتلة والخليل وبيت لحم وجنين وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.