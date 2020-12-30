الخلف يعود لكرة الوثبة وتفاؤل بتحسن النتائج

حمص _ نزار جمول

تركت الخسارة الثقيلة التي مني بها فريق الوثبة يوم السبت الماضي ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الكروي الممتاز بثلاثية نظيفة أمام فريق الحرجلة الوافد الجديد للدوري، العديد من ردود الأفعال في النادي، أبرزها إقالة أو استقالة المدرب أنس مخلوف.

ومن هذا المنطلق سارعت إدارة النادي لاتخاذ قرار بتكليف مدرب جديد للفريق ولتثمر الاتصالات مع المدرب محمد خلف عن التعاقد معه رسمياً.

وتعتبر مهمة الخلف صعبة في ظل طموحات الفريق بالمنافسة على اللقب التي ابتعد عنها بعد الخسارة الأخيرة، ولم يخف الخلف حذره خلال أول تدريب للفريق من المباريات القادمة وأولها مباراة الطليعة في حماة يوم السبت القادم، معتبراً أنه قبل المهمة بعد تسع أسابيع من الدوري حباً بناديه الذي انطلق منه ،ومتمنياً من الجميع في النادي الوقوف مع اللاعبين وخاصة جماهير الوثبة الوفية لإنجاح مسيرة الفريق .

يذكر أن الخلف سبق له تدريب فريق الوثبة عدة مرات وحقق معه نتائج مقبولة كما لعب في صفوفه لسنوات طويلة في التسعينيات.