اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني: المقاومة هي طريق النصر على جرائم العدو الإسرائيلي وفظائعه

دمشق- البعث:

أكدت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني أن العدو الصهيوني باعتدائه على الأقصى والحرب على غزة أضاف جريمة جديدة إلى تاريخه الأسود منذ وعد بلفور . الأمر الذي دفع الجماهير الفلسطينية في الأراضي المحتلة إلى تجديد جميع الثورات، والانتفاضات، والهبات التي مارسها طوال تاريخه النضالي المشرف ضد هذا العدو الذي يمثل آخر حلقة بشعة من حلقات الاستعمار الاستيطاني العنصري على وجه هذا الكوكب .

ووأضافت اللجنة في بيان لها اليوم أن الجريمة الأبشع للعدو تمثلت في منعه مواطني القدس من دخول مسجدهم الأقصى المقدس، في أيام شهرهم الفضيل ، وقيامه بهدم بيوت المقدسيين في أكثر من حي وباب من أبواب الاقصى .. بذرائع واهية تستهدف إذلال المواطنين ، وتدنيس مقدساتهم وقد كانت مواجهة أبطال القدس، مسنودين بالأهل في جميع مدن الأرض العربية المحتلة وقراها تمثل كبرياء الأمة العربية ، ذوداً عن تراث الآباء والأجداد بالدم الطهور، والاستعداد غير المحدود للاستشهاد من اجل تحرير فلسطين والقدس درة تاجها ..

وتابعت اللجنة أن انتصاراً للحق الفلسطيني المقدس فقد قصفت قوات المقاومة الفلسطينية مواقع العدو الصهيوني في – تل أبيب – وعديد تجمعاته بعشرات الصواريخ التي جاء وصفها على لسان الإعلام العالمي بقوله : ( أن إسرائيل تنام في مجمرة من نيران صواريخ المقاومة الفلسطينية ) وقد استطاعت المقاومة والأهل في فلسطين أن تحرك جمرات القضية المركزية للأمة التي أريد لها أن تنطفي عبر مشاريع التطبيع المدان والاستسلام المخزي والمسموم .

وحيت اللجنة في ختام بيانها الأخوة المناضلين في القدس وعموم الأراضي العربية المحتلة في فلسطين. كما وجهت تحية للشهداء الذين هم مشاعل النور يضيئون درب الأمة العربية نحو عزتها وخلود رسالتها مؤكدة دعممها المطلق لصمود المقاومة في فلسطين حتى التحرير والنصر.